Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Orta Doğu’da savaş 10’uncu gününde. Hamas’ın İsrail’e saldırmasıyla başlayan çatışmalar İsrail’in Gazze’ye yoğun saldırıları sonrası şiddetlendi. Geçen hafta savaşın diğer ülkelere sıçrayacağına yönelik riskler piyasaları hareketlendirdi.

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ONS ALTINDA 7 AY SONRA BİR İLK

Ons altın geçtiğimiz hafta 5.4 oranında değer kazanarak 7 ayın en yüksek haftalık kapanışını yaptı. Ons altın haftayı 1932 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN 1700 LİRA EŞİĞİNİ AŞTI

Öte yandan ons altındaki sert yükseliş yurt içinde gram altın fiyatının hızla yükselmesine yol açtı. Gram altın geçen hafta yüzde 6.1 oranında prim yaparak önemli bir artış kaydetti. Gram altın haftayı 1725 liradan kapattı.

YENİ HAFTADA PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ilk işlem gününe 1932 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 1912 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1908 dolar, en yüksek ise 1932 dolar seviyeleri görüldü.

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Bugüne 1724 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda düşüş göstererek 1714 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1696 lira, en yüksek ise 1728 lira seviyeleri test edildi.