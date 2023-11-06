Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı ve ardından cuma günü ABD’de açıklanan iş gücü verilerinin ardından altın piyasasında yön belli oldu.

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Çarşamba günü Fed faizi beklentiler dahilinde 22 yılın en yüksek seviyesinde tuttu. Fed politika faizini yüzde 5.50 seviyesinde bıraktı.

Piyasalar zaten faizin sabit tutulacağını fiyatlamıştı. Altın piyasasında sert hareketler görülmedi.

ABD'DE TARIM DIŞI İSTİHDAM SÜRPRİZ YAPTI

Öte yandan cuma günü ABD'de ekim ayı iş gücü verileri açıklandı. Buna göre tarım dışı istihdam 150 bin arttı. Piyasalarda beklenti tarım dışı istihdamın 170 bin artması yönündeydi.

Son gelen veri ile birlikte eylül ayında 336 bin olan tarım dışı istihdam 297 bine revize edildi.

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Ülkede işsizlik oranı 0.1 puan artarak yüzde 3.9 seviyesinde gerçekleşti. Piyasalarda beklenti işsizlik oranının değişim göstermeyerek yüzde 3.8 seviyesinde kalması yönündeydi.

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ONS ALTIN CUMA GÜNÜ YÜKSELDİ

ABD’de tarım dışı istihdamın beklentilerin altında gelmesiyle birlikte ons altın fiyatı yükselişe geçti. Geçen hafta 2 bin dolar seviyesinin altına sarkan ons altın cuma günü kritik veri sonrasında 2004 dolara kadar yükseldi. Ons altın haftayı 1992 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Ons altındaki sert yükseliş yurt içinde gram altın fiyatının rekor kırmasına yol açtı. Cuma günü gram altın 1830 lira ile zirveyi gördü. Gram altın haftayı 1818 liradan tamamladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ilk işlem gününe 1992 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda düşerek 1986 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1982 dolar, en yüksek ise 1993 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1813 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileyerek 1816 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1807 lira, en yüksek ise 1827 lira seviyeleri test edildi.