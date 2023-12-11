Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Geçtiğimiz hafta başında zirve seviyeleri test ettikten sonra gerileyen altın fiyatları oldukça dikkat çekmişti. Cuma günü ise ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrasında altında düşüş hız kazandı.

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ABD’de tarım dışı istihdam kasım ayında beklentilerin çok üzerinde 199 bin arttı. Piyasalarda beklenti artışın 180 bin olması yönündeydi. Özellikle son dönemde ABD’de istihdam piyasasının soğuduğuna ilişkin öngörüler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2024 yılı ilk çeyreğe kadar faiz indirimine gideceği beklentilerini artırmıştı.

PİYASALARDA FED BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

Ancak son gelen tarım dışı istihdam verisi Fed’in faiz indirimi konusunda aceleci davranmayacağı ihtimallerini kuvvetlendirdi. Piyasalar Fed’in daha fazla süre faizi yüksek tutacağını fiyatlamaya başladı.

ALTIN FİYATLARI CUMA GÜNÜ SERT DÜŞTÜ

Cuma günü ons altın 1994 dolar seviyesine kadar gerilerken, gram altın 1857 lira seviyesini test etti.

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BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ilk işlem gününe 2003 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2000 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1994 dolar, en yüksek ise 2007 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 1864 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 1865 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1857 lira, en yüksek ise 1872 lira seviyeleri test edildi.