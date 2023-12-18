Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Para ve emtia piyasalarında yön geçtiğimiz hafta çarşamba günü Fed faiz kararı sonrası belli oldu. Fed beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 5.50 seviyesinde tuttu.

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Fed toplantı metninde 2024’te toplamda 75 baz puanlık 3 faiz indirimi öngörüldü. Fed Başkanı Jerome Powell piyasalara verdiği mesajda faiz oranlarında tepe seviyeye yakın olduklarını söyledi.

GEÇEN HAFTA ALTIN HIZLI YÜKSELDİ

Bu gelişmeler sonrasında piyasalarda Fed’in artık faiz artırmayacağı ve mart ile mayıs aylarına kadar olası bir faiz indirimine gideceği fiyatlandı. Ons altın perşembe günü 2047 dolara kadar yükseldi. Gram altın cuma günü 1909 lirayı test etti. Zirve seviyeyi gördükten sonra düşüşe geçen ons altın haftayı 2018 dolardan kapattı. Gram altın ise 1881 liradan kapattı.

YENİ HAFTADA PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ilk işlem gününe 2018 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2024 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2016 dolar, en yüksek ise 2024 dolar seviyeleri görüldü.

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Güne 1881 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1891 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1871 lira, en yüksek ise 1892 lira seviyeleri test edildi.