Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’den gelen ekonomik gelişmelerde olmaya devam ediyor. Perşembe günü ABD ekonomisine ilişkin büyüme verileri önemle takip edildi. ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,4 ile tahminlerden fazla büyüme kaydetti.

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Büyüme verisi sonrasında altın fiyatları perşembe günü yükseliş gösterdi. Ons altın 2330 doları, gram altın 2464 lirayı gördü. Cuma günü ons altın 2339 dolar, gram altın 2472 lirayı test ettikten sonra geri çekildi.

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Ons altın haftayı 2326 dolardan kapatırken, gram altın 2450 liradan tamamladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Yeni haftanın ilk işlem gününe 2326 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 2325 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2318 dolar, en yüksek ise 2329 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2453 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 2440 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2436 lira, en yüksek ise 2455 lira seviyeleri test edildi.