Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatları ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 ABD başkanlık yarışından çekilmesinin ardından hareketlendi. Biden'ın çekilmesi Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönme şansına ‘yardımcı mı yoksa engel mi olacağı?’ konusunda yeni sorulara yol açtı.

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Ons altın erken saatlerde 2412 dolara yükseldikten sonra şu sıralarda 2402 dolardan işlem görüyor.

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Güne 2551 liradan başlayan gram altın şu sıralarda hafif yükselerek 2554 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 2533 lira, en yüksek ise 2564 lira seviyeleri test edildi.

ALTIN İÇİN ÇARPICI TAHMİN

Capital.com'un Finansal Piyasa Analisti Kyle Rodda, faiz indirimi beklentisi ve ABD'deki siyasi belirsizliğin altın fiyatlarını desteklediğini, altının 2024 yılı bitmeden yeni bir rekor seviyeyi görmesi için koşulların uygun olduğunu söyledi.

Rodda, “Bence ABD ve Çin arasında neredeyse durdurulamaz bir ayrışma süreci var, bu sadece Trump başkanlığında daha şiddetli hale gelecek veya hızlanacak. Altın, jeopolitik gerginliklerin artmasından kesinlikle faydalanacaktır” dedi.