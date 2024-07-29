Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’de olmaya devam ediyor. ABD'de seçim sürecine ilişkin gelişmeler piyasaların odağındaydı. Joe Biden’ın başkan adaylığından çekildiğini açıklaması ve yerine Kamala Harris’i aday göstermesiyle geçen hafta piyasalar hareketlenmişti.

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Bu hafta ise gözler ABD Merkez Bankası’nın faiz kararında olacak. Fed halihazırda politika faizini yüzde 5.50 seviyesinde sabit tutuyor. Fed toplantısında eylül ayında bir faiz indirimi mesajı gelecek mi? Piyasalar kritik sorunun cevabını arayacak.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Haftanın ilk işlem gününe 2387 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2392 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2386 dolar, en yüksek ise 2403 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2529 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2539 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2523 lira, en yüksek ise 2549 lira seviyeleri test edildi.