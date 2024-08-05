Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?
Geçen hafta piyasalarda tansiyon yükseldi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları, ABD ekonomisine ilişkin gelen son veriler ve Orta Doğu’daki gelişmeler altın fiyatlarını yükseltti. Peki yeni haftada piyasada son durum ne? İşte detaylar...
ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası Fed Başkan Jerome Powell’ın eylül ayında faiz indirimine gidilebileceğini söylemesiyle birlikte piyasalar geçen hafta hareketlendi. Öte yandan Hamas lideri İsmail Haniye’nin Tahran’da öldürülmesiyle birlikte Orta Doğu’da savaş riski kuvvetlendi.
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Jeopolitik risklerin tırmanışa geçmesiyle birlikte güvenli liman altın geçen hafta sert hareketlere sahne oldu. Özellikle cuma günü ABD’de açıklanan ekonomik verilerin resesyona işaret etmesiyle birlikte altın fiyatları bu durumdan da etkilendi.
GRAM ALTIN REKORDAN DÖNDÜ
Geçen hafta cuma günü 2644 lira ile sert yükseliş gösteren gram altın bugün 2657 lirayı test ederek tüm zamanların zirvesini gördü. Gram altın şu sıralarda gerileyerek 2594 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 2581 lira seviyesi test edildi.
Güne 2444 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2420 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2414 dolar, en yüksek ise 2458 dolar seviyeleri görüldü.