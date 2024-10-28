Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Geçen hafta çarşamba günü ons altın 2758 dolar, gram altın ise 3038 lira ile tarihi rekor kırmıştı. Hafta genelinde bir miktar geri çekilme olsa da altın fiyatları rekora yakın seyretmişti.

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Orta Doğu’daki gelişmeler de güvenli liman altında yönü belirlemeye devam ediyor. İsrail'in hafta sonu İran'a yönelik saldırılarının birçok kişinin beklediğinden daha kısıtlı gerçekleşmesinin ardından altın fiyatları yeni haftada bir miktar geriledi.

ALTIN FİYATLARI GERİLİYOR

Yeni haftanın ilk işlem gününe 2747 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2731 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2724 dolar, en yüksek ise 2747 dolar seviyeleri test edildi.

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Güne 3029 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 3011 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 3003 lira, en yüksek ise 3030 lira seviyeleri görüldü.

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YURT İÇİ PİYASALAR BUGÜN YARIM GÜN AÇIK

Öte yandan yurt içinde piyasalar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarım gün açık olacak.