Altın fiyatları için kritik gün

Küresel çapta petrol ve doğal gaz fiyatındaki artışlar ve enflasyon endişeleriyle birlikte altın cazibesini artırmaya devam ediyor.

Özellikle Avrupa başta olmak üzere küresel çapta yaşanan tedarik zincirindeki sıkıntılar ve arz kısıntıları sebebiyle enerji krizine yönelik endişeler giderek artıyor.

ENFLASYON VERİSİ ALTIN VE DOLARA YÖN VERECEK

Öte yandan bugün ABD’den gelecek olan eylül ayı tüketici fiyat endeksi ise dolar ve altın fiyatlarında rotayı belirleyecek. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) varlık alım programındaki gidişata yön verecek olan kritik enflasyon verisiyle birlikte piyasalarda para politikasına yönelik beklentiler şekillenecek.

Enflasyon beklentilerden iyi gelirse bu durumda Fed varlık alım programında erken bir tarihte azaltıma gidebilir. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyon ve istihdam hedeflemesi konusunda oldukça tedbirli bir tutum sergiliyor. İstihdam ve enflasyonda gelişecek olan belirgin bir iyileşme, ABD ekonomisine yönelik toparlanma beklentilerini artıracak ve Fed’in politika adımlarına yön verecek. Bunun tersi bir durumda ise Fed, hamle yapma konusunda erken davranmayabilir.

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ONS ALTIN YÜKSELİYOR

Geçtiğimiz güne 1753 dolardan başlayan ons altın, primli bir seyir izleyerek 1759 dolardan kapandı. Ons altında dün en yüksek 1770 dolar seviyesi görüldü.

Bugüne 1760 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.51 oranında yükselişle 1768 dolardan işlem görüyor.

Ons altında gün içerisinde en düşük 1759 dolar, en yüksek ise 1769 dolar seviyeleri görüldü.





GRAM ALTIN BUGÜN PRİMLİ

Salı gününe 505.4 liradan başlayan gram altın ise primli bir seyir izleyerek 511.7 liradan kapandı. Gram altında dün en yüksek 513.8 lira seviyesi görüldü.

Bugün 511.7 liradan açılan gram altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.64 oranında yükselişle 512.7 liradan işlem görüyor.

Gram altında gün içerisinde en düşük 511.3 lira, en yüksek ise 513 lira seviyeleri görüldü.

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DOLAR DÜŞÜYOR, EURO PRİMLİ SEYİRDE

Geçtiğimiz gün 9.05 lira seviyesine kadar yükselen dolar/TL rekor kırmıştı. Bugün ise kur, gerileme kaydederek 9.02 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 9.01 lira, en yüksek ise 9.05 lira seviyeleri görüldü.

Euro ise aynı saatlerde yüzde 0.12 oranında yükselişle 10.42 liradan işlem görüyor.