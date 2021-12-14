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UzmanparaAltın fiyatları için kritik gün
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın fiyatları için kritik gün

Altın yatırımcıları bugün ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısından çıkacak karara odaklandı. Fed’in varlık alım programında azaltımı hızlandırması ve faiz oranlarını erken bir tarihte artırması bekleniyor. Fed toplantısından sıkı para politikasına yönelik mesajlar gelirse altın fiyatlarında baskı artabilir. İşte detaylar…

14.12.2021 - 09:17 | | UZMANPARA
Altın fiyatları için kritik gün

Para ve emtia piyasaları 14-15 Aralık’ta gerçekleştirilecek Fed toplantısından çıkacak kararlara kilitlendi. ABD’de işsizlik oranı yüzde 4.2 seviyesine gerilese de enflasyon halen yüksek seyrini koruyor.

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’de enflasyon rakamları açıklandı. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasım ayında yıllık bazda yüzde 6.8 artarak 39 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD’de enflasyonun yüksek seyrini korumasıyla birlikte Fed’in vereceği mesaj piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

Fed toplantısından çıkacak kararlar ise para ve emtia piyasaları için hayati önem taşıyor. Fed’in varlık alım programında azaltımı hızlandırması ve faiz artışını erken bir tarihe çekmesi bekleniyor.

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Kritik toplantıda şahin mesajlar verilmesi durumunda dolarda güçlenme eğilimi hızlanabilir ve faizsiz bir varlık olan altının fiyatı düşebilir.

ONS ALTIN DÜŞÜYOR

Bugün genel olarak dar bantta seyreden ons altın, öğleden sonra düşüşe geçti.

Güne 1786 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1.20 oranında düşüşle 1767 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1766 dolar, en yüksek ise 1789 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN REKORDAN DÖNDÜ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı dolar kurundaki hareketlere paralel bir seyir izliyor.

Geçtiğimiz güne 794 liradan başlayan gram altın, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 837 liraya kadar çıkarak rekor kırdı. Tarihi zirve seviyesine ulaştıktan sonra düşüşe geçen gram altın, 794 liradan kapandı.

Bugüne 793 liradan başlayan gram altın, şu dakikalarda 815 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 793 lira, en yüksek ise 824 lira seviyeleri görüldü.

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