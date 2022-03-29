Altın fiyatları için kritik gün

ABD 10 yıllık tahvil faizi geçtiğimiz gün 2.557’ye ulaşarak son 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Tahvil getirilerinin yükselmesi doların küresel çapta değer kazanmasına neden olurken, bu durum altın fiyatlarında sert kayıpları beraberinde getirdi.

ŞAHİN MESAJLAR DOLARI GÜÇLENDİRİYOR

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyona karşın mayıs ayında politika faizinin 50 baz puan artırılabileceğini söylemişti. Fed cephesinden gelen şahin mesajlar sonrası tahvil getirileri yükselmiş, dolar endeksi yönünü yukarı çevirmişti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altından çıkarak tahvile yönelmesi fiyatların baskılanmasında etkili oldu. Tahvil faizlerindeki yükseliş dolara olan talebi artırıyor.

ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ İSTANBUL’DA

Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasında savaş sürerken, iki ülkeden heyetlerin İstanbul’da bugün kritik bir görüşme gerçekleştiriyor. Buradan çıkacak olan kararlar altın fiyatlarında yönü belirleyebilir.

İki ülkenin barış müzakerelerini İstanbul’da gerçekleştireceğini duyurmasının ardından altın piyasasında tansiyon düştü. Jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte altın fiyatlarında aşağı yönlü bir seyir görüldü.

İŞTE ONS ALTINDA SON DURUM

Geçtiğimiz güne 1958 dolardan başlayan ons altın, ABD tahvil getirilerinin yükselmesiyle birlikte sert bir kayıp yaşadı. 1917 dolara kadar geri çekilen ons altın günü 1922 dolardan kapattı. Bu gelişmeyle birlikte ons altında kayıp yüzde 1.80 seviyesine ulaştı.

Güne 1922 dolardan başlayan ons altın, şu dakikalarda düşüş kaydederek 1913 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1910 dolar, en yüksek ise 1929 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN GERİLİYOR

Yurt içinde ise gram altın fiyatı geçtiğimiz gün ons altındaki sert düşüşün etkisiyle geri çekildi. Güne 933 liradan başlayan gram altın 912 liraya kadar düştükten sonra 914 liradan kapandı.

Bugüne 915 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre geri çekilerek 912 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 910 lira, en yüksek ise 919 lira seviyeleri görüldü.