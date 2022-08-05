Altın fiyatları için kritik gün

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’den gelen gelişmelerde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed), 75 baz puan faiz artırmasıyla birlikte altın fiyatları yükselişe geçmişti.

Fed politika faizini yüzde 2.50 seviyesine çıkarırken, yıl sonuna kadar 100 baz puan daha faiz artışı bekleniyor. Önümüzdeki toplantılarda yapılacak faiz artışlarında marj aralığının daralması altın piyasasının rahatlamasına yol açmıştı.

ALTINDA RESESYON YÜKSELİŞİ

Öte yandan altın piyasasında yükselişi tetikleyen bir diğer unsur ise ABD ekonomisinin resesyona girmesi oldu. ABD ekonomisi üst üste 2 çeyreklik dönemde daralma kaydederek teknik resesyona girdi.

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ABD ekonomisinin resesyona girmesiyle birlikte piyasalarda Fed’in faiz artışlarını yavaşlatacağı beklentisi hakim oldu. Bu durum ons altın fiyatının yükselmesine yol açtı. Ons altındaki yukarı yönlü hareketler yurt içinde gram altın fiyatının da primlenmesinde etkili oldu.

ALTIN YATIRIMCILARI KRİTİK GELİŞMEYİ BEKLİYOR

Altın yatırımcılarının gözü kulağı bugün 15.30’da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinde olacak. Temmuz ayında tarım dışı istihdamın 250 bin artması bekleniyor. Haziran ayında tarım dışı istihdam 372 bin yükselmişti.

ABD’de tarım dışı istihdamın beklentilerin altında gelmesi durumunda altın fiyatlarında yükseliş hızlanabilir. Halihazırda resesyonda olan ekonomide iş gücü piyasasının da yavaşlaması Fed’in faiz politikasını etkileyebilir.

Beklentilerin üzerinde gelebilecek bir tarım dışı istihdam verisi ise altın fiyatlarının baskı altında kalmasına yol açabilir.

ONS ALTIN KRİTİK SINIRA DAYANDI

Güne 1791 dolardan başlayan ons altın 1800 dolar olan kritik eşiğe doğru hareketini sürdürüyor. Ons altın şu dakikalarda 1790 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1788 dolar, en yüksek ise 1794 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN 1036 LİRAYI GÖRDÜ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel harekete diyor. Güne 1031 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda primli seyrederek 1034 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1030 lira, en yüksek ise 1036 lira seviyeleri görüldü.