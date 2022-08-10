Altın fiyatları için kritik gün

Altın fiyatları son dönemde ABD’den gelen ekonomik gelişmelerle yön bulmaya devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz hafta cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin çok üzerinde gerçekleşmesinin ardından altın fiyatlarında baskı artmıştı.

ABD İSTİHDAMI FED’İ RAHATLATTI

ABD’de istihdam piyasasında durgunluk olmadığının anlaşılmasıyla birlikte ekonomide resesyonun tam anlamıyla gerçekleşmediği ortaya çıktı. Bu durum ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz konusunda elini güçlendiriyor. Fed son toplantısında politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2.50 seviyesine çekmişti.

ABD’de tarım dışı istihdamın beklentilerin çok üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte geçen hafta cuma günü ons altın fiyatı 1765 doları görmüştü.

ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ KULAĞI KRİTİK GELİŞMEDEYDİ

Öte yandan altın yatırımcılarının gözü kulağı bugün saat 15.30’da açıklanan ABD enflasyon rakamlarındaydı. ABD’de temmuz ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.5 oranında arttı. Piyasalarda beklenti ise yüzde 8.7 artış olacağı şeklindeydi. Haziran ayında enflasyon yüzde 9.1 oranında yükselerek 41 yılın zirvesine çıkmıştı. Böylelikle enflasyon 41 yılın zirvesinden dönmüş oldu.

ONS ALTIN 1800 DOLARI AŞTI

Yeni haftaya 1775 dolardan başlayan ons altın geçtiğimiz gün 1800 dolar olan kritik eşiğe kadar yükseldi. Ons altın günü 1794 dolardan tamamladı.

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Bugüne 1794 dolardan başlayan ons altın ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kısa süreliğine 1800 doların üzerine çıktı. Ons altın şu dakikalarda 1798 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1787 dolar, en yüksek ise 1807 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN 1040 LİRANIN ÜZERİNİ GÖRDÜ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel hareket ediyor. Haftaya 1022 liradan başlayan gram altın salı günü 1039 liraya kadar yükseldi. Gram altın günü 1032 liradan tamamladı.

Bugüne 1031 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif primli seyrederek 1034 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1028 lira, en yüksek ise 1043 lira seviyeleri görüldü.