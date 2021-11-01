Altın fiyatları için kritik hafta

Küresel altın fiyatları yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor. Dünyada artış eğiliminde hareket eden doğal gaz ve petrol fiyatları enflasyonu körüklerken, değerli metal altın bu durumdan oldukça etkileniyor.

Özellikle enerjide dışa bağımlı bir kıta olan Avrupa’da petrol ve doğal gaz fiyatlarının yükselmesi enflasyonu artırıyor. Avrupa’nın en büyük ekonomilerinden Almanya’da enflasyon 28 yılın zirvesinde bulunuyor.

EURO BÖLGESİ’NDE ENFLASYON 13 YILIN ZİRVESİNDE

Enerji fiyatlarındaki artış Euro Bölgesi genelinde fiyat istikrarını bozuyor. Eylül ayında yüzde 3.4 olan yıllık enflasyon ekimde yüzde 4.1 oranında ölçüldü. Bu gelişmeyle birlikte Euro Bölgesi’nde enflasyon 13 yılın zirvesine çıktı.

ALTIN YATIRIMCILARI FED’İN KARARINA KİLİTLENDİ

Öte yandan ABD’de enflasyon 13 yılın zirvesinde seyrederken, bu durum ekonomik toparlanmaya yönelik endişeleri artırıyor. Çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed), faiz oranlarına ilişkin duyurusu bekleniyor. Piyasalar Fed’in aylık 120 milyar dolarlık varlık alımlarını azaltmaya başlamasını öngörüyor. Fed’in bir önceki toplantısında ise varlık alımlarına kasım ayında başlanabileceği açıklanmıştı.

Fed beklenildiği üzere varlık alımlarını kasım ayında azaltmaya başlarsa bu durumda, dolar güç kazanabilir ve altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketler gözlenebilir.

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ONS ALTINDA SON DURUM NE?

Geçtiğimiz hafta genel olarak 1800 dolar kritik direnç seviyesinin üzerinde seyreden ons altın, cuma günü gelen satış baskısının etkisiyle düşüşe geçerek 1781 dolardan kapandı.

Haftanın ilk işlem gününde ise ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.10 oranında yükselişle 1785 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1780 dolar, en yüksek ise 1788 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN DÜŞÜYOR

Yurt içinde ise gram altın fiyatları dolar kurundaki seyir ve ons altındaki hareketlenmeden etkileniyor. Geçtiğimiz hafta 567.9 liraya kadar yükselerek rekor kıran gram altın, bu seviyeyi gördükten sonra düşüşe geçti ve 550 liradan kapandı.

Pazartesi gününe 548 liradan başlayan gram altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.56 oranında düşüşle 547.8 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 546 lira, en yüksek ise 551 lira seviyeleri görüldü.