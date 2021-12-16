Altın fiyatları kritik gelişmeyle yön buldu

Piyasaların gözü kulağı geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Fed toplantısındaydı. Fed politika faizinde beklentiler dahilinde değişikliğe gitmeyerek 0-0.25 aralığında tuttu.

Fed’in daha önceki toplantılarındaki karar metninde yer alan enflasyonun geçici olduğu vurgusu kaldırıldı.

VARLIK ALIMLARI 30 MİLYAR DOLAR AZALTILACAK

Fed, ocak ayından itibaren varlık alımlarını aylık 30 milyar dolar azaltacak. Ayrıca Fed, medyan tahminini de 2022’de 3 faiz artışı, 2023’te 3 faiz artışı şeklinde açıkladı.

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Toplantının ardından basın açıklamasında bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, “varlık alımlarının azaltılması ile faiz artışı arasında uzun bir süre görmüyorum” dedi.

“Varlık alım programının bitmesine iki toplantı daha kaldı” diyen Powell, ekonominin 2022’de tam istihdam hedefine ulaşmasını bekliyor.

KRİTİK MESAJLAR SONRASI ONS ALTIN YÜKSELDİ

Bu hafta genel olarak dar bantta sıkışan ons altın, geçtiğimiz gün Fed’in faiz kararı öncesi gerileme kaydetti. Fed kararı öncesi 1755 dolara kadar geri çekilen ons altın, piyasaya verilen mesajların ardından hızlı bir şekilde toparlanma kaydetti ve 1780 doların üzerine çıktı.

Bugüne ise 1780 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre primli bir seyir izleyerek 1790 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1776 dolar, en yüksek ise 1791 dolar seviyeleri görüldü.

Özellikle Fed’in karar metninde enflasyonun geçici olduğuna yönelik ibareyi kaldırması yatırımcıları güvenli liman altına yönlendirdi.

Enflasyonist eğilimin tırmanışa geçtiği dönemlerde yatırımcılar genel fiyat seviyesinde görülen artıştan korunabilmek için güvenli liman altına yatırım yapıyor.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Yurt içinde ise dolar kurundaki hareketler gram altın fiyatı üzerinde etkili oluyor. Güne 846 liradan başlayan gram altın, 895 lirayı aşarak rekor kırdı ve 892 lira seviyesinde dengelendi.