Altın fiyatları kritik sınırı geçti!

İç piyasada gram altın 487 liradan, çeyrek altın 769 liradan, Cumhuriyet altını 3,186 liradan, ons altın ise 1907 dolardan işlem görüyor. Peki uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan değişim için ne diyor? İşte cevabı....

ONS ALTIN 1900 DOLAR SEVİYESİNİ GEÇTİ

Tacirler Yatırım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi ile Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in telefon görüşmesi piyasaları ek teşvik paketi konusunda umutlandırırken, artan risk iştahı ile birlikte satış baskılarına maruz kalan dolar endeksi 93,70 seviyesi üzerinden 93,40 seviyesine doğru düşüşe geçti. Güvenli limanlara yönelik talebin azalmasına rağmen dolardaki gerilemeden destek bulan ve yeniden 1900 seviyesi üzerine ulaşan ons altın, bugün Asya seansında 1912 seviyesine kadar yükseldi. Altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1911 seviyesinden işlem görüyor.

Ons altın kısa vadeli bir düşüş trendi bünyesinde hareket ediyor ve bu sabah saatleri itibarıyla söz konusu trendin sınırında (trend çizgisi üzerinde) hareket ediyor. Bu çerçevede, trend çizgisine denk gelen 1910 seviyesini yakından izleyeceğiz. Ons altının 1910 seviyesini aşması aynı zamanda düşüş trendini de yukarı yönlü kırması anlamına geleceğinden yukarı yönlü hareketlerin ön plana çıkmasını sağlayabilir.

Bu direnç seviyesinin aşılması durumunda ise önümüzdeki dönemde 1950 seviyesinin hedef haline gelebileceği görüşündeyiz. Ancak, 1910 direncinin aşılamaması ve ons altının düşüş trendini yukarı yönlü kırma girişiminde başarısız olması durumunda ise yeniden 1900 seviyesi altına bir gerileme hareketi görmeyiz bekleriz. Altındaki aşağı yönlü hareketlerde ise 20 haftalık ve aynı zamanda 100 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 1850 seviyesinin önemli bir destek seviyesi olduğunu görmekteyiz.

PİYASALARA NEFES ALDIRDI

Gedik Forex tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: Piyasalardaki dinamikler sürekli değişiyor. Bu hafta, Trump'ın teşvik paketini durdurma talimatının ardından bugün Trump'ın daha detaylı bir paket istediğine dair açıklamalar bulunuyor. Bu haberin etkisi piyasalara nefes aldırmış durumda.