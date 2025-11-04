Yatırımcılar dikkat! Piyasalar hareketlendi: Altın fiyatları kritik sınırda

Altın, bu sabah yeniden ons başına 4.000 doların altına geriledi. Doların üç ayın zirvesine yakın seyrini sürdürmesi, Aralık ayında faiz indirimi ihtimalinin azalması ve ABD-Çin ticaret gerilimlerinin hafiflemesi değerli metale olan talebi sınırladı.

Spot altın 3.966 dolara kadar gerilemesinin ardından şu sıralarda 3.998 dolardan işlem görüyor.

ONS ALTIN REKOR SEVİYENİN %8 ALTINDA

Ons altın, yılbaşından bu yana %53 değer kazandı ancak 20 Ekim’deki rekor seviyesinden %8’den fazla geriledi.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler, ons altın için destek olarak 3.970 doları işaret ediyor. Buranın kırılması halinde 3.949-3.916 dolar aralığı hedeflenebilir. Dirençler ise 4.023 ve 4.057 dolarda.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altının yanı sıra yurt içinde gram altın fiyatı da aşağı yönlü hareket ediyor. Güne 5.420 liradan başlayan gram altın 5.365 TL seviyesine kadar geriledi. Gün içi dip seviyeyi gördükten sonra altının gram fiyatı 5.400 TL sınırında hareket ediyor.

ARALIK AYINDA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ AZALDI

Fed'in bölünmüş görünümü, yatırımcıların yıl sonuna kadar faiz indirimi beklentilerini azaltmasına neden oldu. CME FedWatch Tool’a göre aralık ayında faiz indirimi olasılığı Powell’ın açıklamaları öncesinde %90’ın üzerindeyken şimdi %65 seviyesinde.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Güçlü dolar altın için engel oluşturuyor, yatırımcılar yıl sonuna kadar yeni bir faiz indirimi ihtimalini yeniden hesaplıyor" dedi.

Yatırımcılar, çarşamba günü açıklanacak ADP istihdam verisi ve hafta içi yayımlanacak ISM PMI verilerini yakından takip ediyor.

Waterer, "Zayıf bir ADP verisi altına yeniden yükseliş zemini sağlayabilir" dedi.