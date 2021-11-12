Altın fiyatları ne kadar oldu?

Küresel ekonomik gelişmeler para ve emtia piyasaları tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısı sonrası faizlerin yakın zamanda artırılmayacağına yönelik beklentilerin yükselişe geçmesiyle ons altın, 1800 dolar pivot seviyeyi kırmıştı.

ONS ALTINDA SON DURUM NE?

Bu hafta ise ABD’de açıklanan enflasyon rakamlarının aylık ve yıllık bazda beklentileri aşarak 31 yılın zirvesine çıkmasıyla ons altında yükselişler hızlandı. Bu gelişmeyle birlikte ons altın çarşamba günü 1868 dolara kadar yükseldi ve 1848 dolar seviyesinde dengelendi.

Geçtiğimiz güne ise 1851 dolardan başlayan ons altın primli seyir izleyerek, tekrardan 1868 dolar seviyesini test etti ve 1863 dolardan kapandı.

Haftanın son işlem gününe ise 1864 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.61 oranında düşüşle 1852 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1852 dolar, en yüksek ise 1864 dolar seviyeleri görüldü.

Öte yandan ons altın, bugün gerileme kaydetse de son dönemde gösterdiği fiyat hareketiyle birlikte 5 ayın zirvesindeki yerini koruyor.

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GRAM ALTIN GERİLİYOR

Dolar kurundaki yükseliş ve ons altının 5 ayın zirvesine çıkmasıyla birlikte gram altın da yönünü yukarı çevirdi.

Geçtiğimiz güne 585.3 liradan başlayan gram altın, 597.2 lirayı test etti ve 594.4 liradan kapandı.

Haftanın son işlem gününe ise 594.3 liradan başlayan gram altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1 oranında düşüşle 590.4 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 590 lira, en yüksek ise 596 lira seviyeleri görüldü.