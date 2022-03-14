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UzmanparaAltın fiyatları ne kadar oldu?
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Altın fiyatları ne kadar oldu?

Rusya-Ukrayna savaşı piyasaların odağında yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sert düşüşler görülen ons altın ve gram altın yeni haftaya nasıl başladı? İşte altın fiyatlarında son durum...

14.03.2022 - 08:00 | | UZMANPARA
Altın fiyatları ne kadar oldu?

Rusya-Ukrayna savaşı piyasaları etkilemeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta ABD'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırım haberleriyle 2 bin 70 dolarla 1.5 yılın zirvesine ulaşan ons altın, cuma günü Kremlin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den gelen açıklamalarla sert düşmüştü. Ons altın bin 990 dolar seviyesinden işlem görürken Putin’in açıklamaları sonrası bin 958 dolara kadar geri çekilmişti.

Toparlanma çabalarında olan ons altın yeni haftaya bin 975 dolar seviyesinde açılış yaptı.

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GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yurt içinde ise gram altın fiyatı cuma günü ons altında görülen sert düşüşün etkisiyle kısa sürede büyük bir kayıp yaşadı. Gram altın 957 lira seviyelerinden 922 liraya kadar geri çekilerek birkaç saat içerisinde 35 lira düştü. Gram altın haftayı 943 liradan kapattı.

Gram altın yeni haftanın ilk gününe ise 941 liradan başladı.

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