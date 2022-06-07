Altın fiyatları ne kadar oldu?

Ons altın fiyatı ABD’deki ekonomik gelişmelerden etkilenirken, yurt içi piyasada gram altın ise dolar/TL’deki seyirle yön buluyor.

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam rakamlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte ons altın fiyatında düşüş hız kazanmıştı. Ons altın geçtiğimiz gün aşağı yönlü bir seyir izlemişti.

Pazartesi gününe 1851 dolardan başlayan ons altın 1840 dolara kadar geriledikten sonra 1841 dolardan kapandı.

ONS ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

31 Mayıs tarihinden bu yana ABD 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş görülüyor. Tahvil faizi bugün yüzde 3.055 seviyesinde bulunurken, bu durum dolar endeksinin güç kazanmasına yol açıyor. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi son 3 işlem gününde primli seyrediyor. Dolar endeksi bugün 102.739’dan işlem görüyor.

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Tahvil faizindeki yükseliş ve doların gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kazancı ons altın üzerinde baskı oluşturuyor.

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Bugüne 1841 dolardan başlayan ons altın önceki kapanış seviyesine göre hafif primli seyrederek 1844 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1837 dolar, en yüksek ise 1845 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamlayan gram altın yeni haftada primli seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz güne 977 liradan başlayan gram altın 991 liraya kadar çıktıktan sonra 981 liradan kapandı.

Bugüne 981 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda primli seyrederek 991 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 980 lira, en yüksek ise 993 lira seviyeleri görüldü.