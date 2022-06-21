Altın fiyatları ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında gözler geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararındaydı. Fed piyasa beklentileri dahilinde politika faizini 75 baz puan artırdı. Fed böylelikle faizi yüzde 1.50-1.75 aralığına çekti.

ABD’de enflasyonun yüzde 8.6 artarak rekor kırmasının ardından piyasalarda zaten 75 baz puanlık bir faiz artışı fiyatlanıyordu. Fed Başkanı Jerome Powell’ın yaptığı açıklamalar ise altın piyasasında yönü belirledi. Powell önümüzdeki toplantıda 50 veya 75 baz puanlık bir faiz artışına gidilebileceğini söylerken, bu büyüklükte bir faiz artışının sürekli olmayacağını söyledi.

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Böylelikle piyasalar Fed’in önümüzdeki toplantılarda daha sert bir faiz artışına gitmeyeceğini fiyatladı. Fed’in faiz kararı sonrası ons altın fiyatı yükselişe geçse de haftalık bazda bakıldığında yatırımcısına kaybettirdi.

ONS ALTIN GERİLİYOR

Haftaya 1839 dolardan başlayan ons altın 1834 dolara kadar geriledikten sonra 1837 dolardan kapandı.

Bugüne 1838 dolar seviyesinden başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileme kaydederek 1833 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1832 dolar, en yüksek ise 1842 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Yurt içinde ise gram altın geçtiğimiz hafta yatırımcısına kaybettirdi. Ons altına paralel hareket eden gram altın pazartesi gününe 1025 liradan başladı. 1020 liraya kadar gerileyen gram altın günü 1024 liradan tamamladı.

Haftanın ikinci işlem gününe 1023 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileme kaydederek 1021 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1019 lira, en yüksek ise 1026 lira seviyeleri görüldü.