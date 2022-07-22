Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları geçtiğimiz gün ABD’den gelen zayıf veriler ışığında düşüş kaydetti. Özellikle ABD’de 2. el konut satışlarının 2 yılın en düşük seviyesinde seyretmesi ekonominin durgunluğa girebileceği ihtimalini kuvvetlendirdi. Resesyon endişesi değerli metal altının sert düşmesinde etkili oldu.

Öte yandan pandeminin ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmak için merkez bankaları ultra genişlemeci para politikası uygulamıştı. Ancak bunun bir faturası oldu. Gevşek para politikası uygulamaları enflasyonu körükledi.

ECB’DEN 11 YIL SONRA BİR İLK

Küresel çapta artan enflasyon tehdidine karşı merkez bankaları sıkılaşmaya gitti. ABD Merkez Bankası (Fed) mart ayında faiz artırımına başladı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise geçtiğimiz gün 11 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitti. ECB politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde 50 baz puan yükseltti.

ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ FED’DE OLACAK

Önümüzdeki hafta altın yatırımcılarının gözü kulağı 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Fed toplantısında olacak. Fed’in politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 100 baz puanlık bir artış da ihtimal dahilinde.

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Eğer Fed beklentilerin üzerinde 100 baz puanlık bir faiz artışına giderse altın fiyatlarında baskı artabilir. Önümüzdeki hafta altın piyasasındaki seyri Fed belirleyecek.

ONS ALTIN 1 YILIN DİBİNDEN DÖNDÜ

Geçtiğimiz güne 1696 dolardan başlayan ons altın 1680 doları görerek 1 yılın en düşük seviyesine indi. Akşamüzerine doğru yükselişe geçen ons altın 1720 dolara ulaştıktan sonra 1718 dolardan kapandı.

Bugüne 1718 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1719 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1712 dolar, en yüksek ise 1720 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN 981 LİRAYI GÖRDÜ

Dün 960 liradan başlayan gram altın ons altındaki düşüşün etkisiyle birlikte 954 liraya kadar geriledi. Gün içi dip seviyeyi gördükten sonra toparlanma kaydeden gram altın 981 lira seviyesine kadar yükseldikten sonra 978 liradan kapandı.

Haftanın son işlem gününe 978 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif yükselerek 981 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 971 lira, en yüksek ise 981 lira seviyeleri görüldü.