Altın fiyatları ne kadar oldu?

Birçok merkez bankası faiz artırarak enflasyona karşı mücadele başlattı. ABD Merkez Bankası (Fed) mart ayında faiz artırmaya başladı. Fed, nisan ayında 50 baz puan faiz artırarak bu süreci hızlandırırken, haziran ayında 28 yılın en sert faiz artışını gerçekleştirerek politika faizini 75 baz puan yükseltti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ABD'de enflasyonun 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından piyasalar Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Fed'in faizde kaç puanlık artış yapacağı merak ediliyor.

Fed’in politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 100 baz puanlık bir artış ise ihtimal dahilinde. Eğer Fed beklentilerin üzerinde bir faiz artışı gerçekleştirirse altın fiyatlarında baskı artabilir.

ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altın 1718 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1713 dolar, en yüksek ise 1720 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın yeni günde 986 liradan işlem görüyor.