Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları geçtiğimiz gün ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle birlikte sert düşüş kaydetti. Pazartesi gününe 1747 dolardan başlayan ons altın 1727 doları görerek 3 haftanın en düşük seviyesini test etti.

GRAM ALTIN 1000 LİRA SEVİYESİNE YAKLAŞTI

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altındaki sert düşüşün etkisiyle birlikte aşağı yönlü bir seyir izledi. Haftaya 1015 liradan başlayan gram altın 1006 lira seviyesine kadar geriledikten sonra 1008 liradan kapandı.

DOLAR ENDEKSİ 109 SEVİYESİNİ AŞTI

ABD 10 yıllık tahvil faizinin yeniden yüzde 3 seviyelerine ulaşmasının etkisiyle birlikte dolar endeksi bugün 109.270’i aşarak 5 haftanın zirvesini gördü. ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinin yükselmesinin etkisiyle birlikte altın fiyatlarında düşüş hız kazandı.

ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ KULAĞI KRİTİK GELİŞMEDE

Öte yandan altın yatırımcıları bu hafta gerçekleştirilecek olan Jackson Hole Sempozyumu’nu yakından takip edecek. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın burada yapacağı konuşma altın piyasası üzerinde rotayı tayin edecek.

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Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Sempozyumu’nda yapacağı açıklamalarda faiz artışına ilişkin sinyaller aranacak. Fed en son temmuz ayında politika faizini 75 baz puan artırmıştı.

ONS ALTIN HAFİF YÜKSELİYOR

Bugüne 1736 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif yükselerek 1738 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1734 dolar, en yüksek ise 1740 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?

Haftanın ikinci işlem gününe 1009 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükseliş kaydederek 1012 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1005 lira, en yüksek 1013 lira seviyeleri görüldü.