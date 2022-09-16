Altın fiyatları ne kadar oldu?

5 ay boyunca düşüş kaydeden ons altın eylülün ilk haftalarında yükselişe geçse de salı günü gerçekleşen kritik gelişme sonrası sert düşüşe yöneldi.

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Özellikle mart ayında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yükselen enflasyonu dizginleyebilmek için faiz artışlarına başlamasıyla birlikte altın piyasasında baskı artmıştı.

ABD ENFLASYONU ALTINDA SERT DÜŞÜŞ GETİRDİ

Salı günü ABD’de ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.3 oranında artarak piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. ABD’de enflasyonun öngörülenin üzerinde seyretmesiyle birlikte piyasalarda Fed’in 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizini daha sert yükseltebileceği fiyatlandı. Bu durum altın piyasasında sert düşüş getirdi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Bugüne 1700 dolar olan kritik seviyenin altında 1664 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda 1663 dolar seviyesinde hareket ediyor. Ons altında gün içerisinde en yüksek 1667 dolar seviyesi görüldü.

Yurt içinde ise gram altın fiyatı güne 978 liradan başladıktan sonra şu dakikalarda 976 liradan işlem görüyor.