Altın fiyatları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta perşembe günü ABD’de 3. çeyrek GSYH büyüme verisinin yüzde 2.6 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından ekonominin resesyonda olmadığı beklentileri kuvvetlenirken, Fed’in sıkı para politikasını devam ettireceği beklentileri artmıştı. Bu durum altın piyasasında baskı oluştururken, yatırımcıların gözü kulağı yarına çevrildi.

HAFTANIN İLK GÜNÜ ALTIN FİYATLARINDA BASKI SÜRDÜ

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarında düşüş sürerken bugün itibarıyla piyasada yön değişti. Pazartesi gününe 1644 dolardan başlayan ons altın 1631 dolara kadar geriledikten sonra 1633 dolardan günü tamamladı.

Gram altın ise pazartesi gününe 982 liradan başladıktan sonra 967 liraya kadar gerileyerek 977 liradan günü tamamladı.

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Özellikle dolar endeksinin geçtiğimiz gün yükselişe geçmesi altın piyasasında baskı oluştururken, bugün itibarıyla endekste görülen düşüş altın fiyatlarının primli seyretmesine yol açıyor.

ALTIN PİYASASINDA BUGÜN YÖN DEĞİŞTİ

Bugüne 1633 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükseliş göstererek 1644 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1630 dolar, en yüksek ise 1649 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 976 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükseliş kaydederek 984 lira seviyesinde hareket ediyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 976 lira, en yüksek ise 987 lira seviyeleri test edildi.

ALTIN YATIRIMCILARI FED’İ BEKLİYOR

Öte yandan altın yatırımcıları yarın saat 21.00’de açıklanacak olan Fed faiz kararını bekliyor. Fed’in politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 4 seviyesine çıkarması bekleniyor. Fed en son gerçekleşen toplantıda politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3.25 seviyesine yükseltmişti.

Fed’in beklentilerin üzerinde bir faiz artışı gerçekleştirmesi veya sonraki toplantılarda agresif faiz artışına ilişkin mesajlar vermesi altın piyasasında baskı oluşturabilir. Tam tersi bir durumda ise altın fiyatlarında yükseliş görülebilir.