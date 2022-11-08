Altın fiyatları ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında gözler geçtiğimiz hafta çarşamba günü açıklanan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararındaydı. Fed politika faizini 75 baz puan artırarak 15 yılın zirvesine çıkardı. Cuma günü ise ABD iş gücü istatistikleri önemle takip edildi.

ABD’de tarım dışı istihdam ekim ayında artarken, işsizlik oranı ise beklentilerin üzerinde yükseliş gösterdi. Karışık gelen iş gücü istatistiklerinin ardından cuma günü ons altın yüzde 3’ün üzerinde yükseldi. Ons altın 1680 doların üzerine çıkarken, gram altın 1000 lira seviyesini aştı.

PİYASADA GÖZLER ABD SEÇİMLERİNDE

Özellikle merkez bankalarının sıkı para politikası hamlesinin ardından ekonomilerin resesyona gireceğine yönelik endişeler altın fiyatlarında baskıyı artırıyor. Yeni haftada ABD’de Kongre ara dönem seçimleri öncesi altın piyasası gerileme gösteriyor.

Anketler ABD Temsilciler Meclisi’nde Demokratların çoğunluğu kaybedeceğine, Senato’da da Cumhuriyetçilerin en azından 50-50 denkliği yakalayabileceğine işaret ediyor. ABD’de ara dönem seçimleri bugün gerçekleştirilecekken, piyasalar bu gelişmeyi takip edecek.

ONS ALTIN GERİLİYOR

Pazartesi gününe 1681 dolardan başlayan ons altın 1666 dolara kadar geriledikten sonra 1674 dolardan kapandı.

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Haftanın ikinci işlem gününe 1674 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileme göstererek 1669 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1668 dolar, en yüksek ise 1676 dolar seviyesi görüldü.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler ons altında 1682 seviyesinin güçlü şekilde geçilmedikçe aşağı yönlü baskının devam edeceğini vurguluyor. Aşağı harekette ilk destek 1665 dolar, buranın kırılması halinde 1644 ve 1615 dolar hedeflenebilir.

1682 dolar seviyesini kırdıracak bir yukarı harekette ise hedef 1709 dolar olacak.

Geçtiğimiz güne 1003 lira seviyesinden başlayan gram altın ons altındaki düşüşün etkisiyle birlikte 994 liraya kadar geriledi. Gram altın günü 994 liradan tamamladı.

Bugüne 994 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükseliş göstererek 998 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 990 lira, en yüksek ise 999 lira seviyeleri test edildi.