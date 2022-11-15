Altın fiyatları ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında yön küresel ekonomik gelişmelerle şekillenmeye devam ediyor. Özellikle ABD ekonomisine yönelik gelen veriler piyasalarda fiyatlamaları etkiliyor. Son olarak geçtiğimiz hafta perşembe günü ABD’de enflasyon rakamları açıklandı. ABD’de ekim ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 7.7 olarak açıklandı. Piyasalarda beklenti ise tüketici fiyatlarının yüzde 8 oranında artacağı yönündeydi. Enflasyon artış hızının yavaşlamasıyla birlikte piyasalar moral buldu, altın fiyatları kritik gelişmeyle birlikte sert yükseliş gösterdi.

GRAM ALTIN VE ONS ALTINDA YÜZDE 5’İN ÜZERİNDE ARTIŞ

Geçtiğimiz hafta perşembe günü açıklanan ABD enflasyonu sonrasında altın fiyatlarında yükseliş hız kazandı. Ons altın 1768 dolara kadar yükselirken, gram altın 1054 liraya kadar yükselmişti. Ons altın ve gram altın haftalık bazda yüzde 5’in üzerinde prim yapmıştı.

ONS ALTIN 3 AYIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 3 ayın zirvesine çıktı. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden faiz artırım hızının düşürülmesine yönelik işaretlerin gelmeye devam etmesiyle ons altın destek buluyor.

Bugüne 1772 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 1771 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1767 dolar, en yüksek ise 1773 dolar seviyeleri görüldü.

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Analistler "ons altın fiyatında 1618 dolar seviyesinden başlayan güçlü hareket 1800 dolar direncine yaklaşılması ile birlikte yavaşladı. Şu anda bir konsolidasyon süreci yaşanıyor. Ancak hakim riskler yukarı yönlü olmaya devam ediyor. ABD dolarında yaşanmakta olan düzeltme altındaki yukarı hareket için güçlü bir katalizör olmayı sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Öte yandan analistler ons altın için bugün destek seviyesi olarak 1760 doları gösteriyor. Buranın üzerinde kalındığı sürece 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1803 dolar seviyesine kadar yükseliş potansiyelinin korunacağını öngörüyor. 1760 dolar desteğinin altında ise 1736 ve 1715 dolar destekleri bulunuyor.

GRAM ALTIN TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİNE YAKIN

Geçtiğimiz güne 1053 liradan başlayan gram altın 1062 liraya kadar yükselerek 20 Aralık 2021 tarihinde gördüğü zirve seviyeyi yeniden test etti. Gram altın günü 1059 liradan tamamladı.

Bugüne 1059 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre hafif gerileyerek 1058 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1055 lira, en yüksek ise 1061 lira seviyeleri test edildi.