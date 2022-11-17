Altın fiyatları ne kadar oldu?

Piyasalarda gözler ABD’den gelen ekonomik gelişmelerde olmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralık ayındaki toplantısında politika faizini ne kadar artıracağı merakla bekleniyor. Piyasalarda son dönemde Fed’in faiz artış hızını yavaşlatacağı fiyatlanıyor.

ABD ENFLASYONU SONRASI ALTIN FİYATLARI SERT YÜKSELMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta ABD’de tüketici enflasyonunun beklentilerin altında kalmasıyla birlikte aralık ayında Fed’in 50 baz puanlık bir faiz artışına gideceğine yönelik ihtimal kuvvetlenmişti. Bu gelişmeyle birlikte altın fiyatları geçtiğimiz haftayı yüzde 5’in üzerinde primle tamamlamıştı.

ONS ALTIN 3 AYIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Yeni haftaya 1769 dolardan başlayan ons altın salı günü 1786 dolara kadar yükselerek 3 ayın zirvesini test etti. Ancak piyasada fiyatlamalar çarşamba günü değişti. Polonya sınırına düşen Rus yapımı füze ile iki kişi hayatını kaybetti ve bölgede tansiyon yükseldi. Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte altın piyasasında düşüş hızlandı.

Geçtiğimiz güne 1778 dolardan başlayan ons altın 1770 dolara kadar geriledikten sonra 1774 dolardan kapandı.

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Bugüne 1774 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileme göstererek 1767 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1761 dolar, en yüksek ise 1774 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN REKOR SEVİYEDEN YÖNÜNÜ AŞAĞI ÇEVİRDİ

Haftaya 1053 liradan başlayan gram altın salı günü ons altında gerçekleşen yükselişten destek bularak 1068 liraya kadar çıktı. Geçtiğimiz gün ise rekor seviyeden yönünü aşağı çeviren gram altın 1058 liraya kadar geriledikten sonra günü 1060 liradan kapattı.

Bugüne 1060 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileyerek 1057 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1053 lira, en yüksek ise 1062 lira seviyeleri test edildi.