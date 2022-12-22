Altın fiyatları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yılın son faiz kararını vermesinin ardından altın piyasasında sert hareketler görülmüştü. Fed beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artırırken, Fed Başkanı Jerome Powell’ın piyasalara verdiği mesajlar büyük önem taşıdı.

POWELL’IN MESAJLARI SONRASI ALTINDA YÖN DEĞİŞMİŞTİ

Fed Başkanı Powell, enflasyonun halen yüksek olduğu ve belirgin bir iyileşme görülene kadar faiz artırımlarına devam edileceği mesajını verdi. Böylelikle ileriye dönük projeksiyonlarda piyasaların Fed’den faiz indirimi beklentileri rafa kalkmış oldu. Bu durum altın fiyatlarının geçen hafta gerilemesine yol açmıştı. Ons altın 5.5 ayın zirvesinden yönünü aşağı çevirmiş, gram altın ise rekor seviyeden dönmüştü.

ZAYIFLAYAN DOLAR ALTINA DESTEK VERDİ

Bu hafta ise dolar endeksinin 103’lü seviyelere kadar gerilemesi ons altın fiyatının yükselmesinde etkili oldu. Haftaya 1792 dolardan başlayan ons altın dün 1823 dolara kadar yükselerek neredeyse 6 ayın en yüksek seviyesine tırmandı. Ons altın günü 1814 dolardan kapattı.

ALTIN YATIRIMCILARI KRİTİK GELİŞMEYİ BEKLİYOR

Öte yandan altın yatırımcılarının gözü kulağı bugün saat 16.30’da açıklanacak olan ABD ekonomisine yönelik 3. çeyrek büyüme rakamına çevrildi.

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Büyümenin piyasa beklentileri doğrultusunda değişim göstermeyerek yüzde 4.3 oranında gelmesi bekleniyor. Büyüme verisi sonrasında piyasalar hareketlenebilir.

ONS ALTIN SAKİN SEYREDİYOR

Bugüne 1814 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre sakin seyrederek 1815 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1813 dolar, en yüksek ise 1820 dolar seviyeleri test edildi.

GRAM ALTIN TARİHİ REKOR SEVİYEYİ GÖRDÜ

Öte yandan dün gram altın fiyatı ons altında görülen yükselişe paralel olarak hareketlendi. Dün 1090 liradan açılan gram altın 1094 lirayı görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın günü 1088 liradan kapattı.

BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR?

Haftanın dördüncü işlem gününe 1088 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre hafif yükselerek 1090 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1087 lira, en yüksek ise 1092 lira seviyeleri test edildi.