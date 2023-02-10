Altın fiyatları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’de açıklanan ocak ayı tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde artmasının ardından altın fiyatlarında sert düşüşler görülmüştü. Ons altın 1900 doların altına sarkarken, gram altın 1125 liraya kadar gerilemişti.

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Yeni haftanın ilk 3 işlem gününde ise altın fiyatları hafif yükseliş göstermişti. Haftaya 1863 dolardan başlayan ons altın çarşamba günü 1886 dolara kadar yükseldi. Pazartesi gününe 1127 liradan başlayan gram altın ise çarşamba günü 1142 lirayı test etmişti.

ABD’DE İŞSİZLİK MAAŞINA BAŞVURULAR ARTTI

Öte yandan dün ABD’de işsizlik maaşına başvuranların sayısı piyasa beklentisi olan 190 binin üzerinde 196 bin olarak açıklandı. Kritik veri sonrasında ise altın piyasası hareketlendi.

ONS ALTIN DÜN SERT DÜŞTÜ

Geçtiğimiz güne 1875 dolardan başlayan ons altın saat 16.30’dan sonra ABD piyasalarının açılmasının ardından 1890 dolara kadar yükseldi. Gün içi zirve seviyeyi test eden ons altın ardından düşüşe geçti. 1858 dolara kadar gerileyen ons altın günü 1860 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN DA GERİLEDİ

Dün 1135 liradan açılan gram altın 1144 liraya kadar yükseldikten sonra düşüşe geçti. 1125 liraya kadar gerileyen gram altın günü 1126 liradan tamamladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Bugüne 1861 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1863 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1852 dolar, en yüksek ise 1872 dolar seviyesi test edildi.

Haftanın son işlem gününe 1126 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1128 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1121 lira, en yüksek ise 1133 lira seviyesi görüldü.