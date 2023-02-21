Altın fiyatları ne kadar oldu?

Geçen hafta salı günü ABD’de enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından altın fiyatlarında sert kayıplar görülmüştü. ABD’de yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 6.4 seviyesine gerilemişti. Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 6.5 seviyesindeydi.

ABD’de yıllık enflasyon düşüş eğilimini sürdürse de piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Piyasalarda beklenti yıllık enflasyonun yüzde 6.2 seviyesine gerilemesi yönündeydi.

ONS ALTIN GEÇEN HAFTA 2.5 AYIN DİBİNDEN DÖNDÜ

Kritik gelişme sonrasında sert kayıp gösteren ons altın geçen hafta cuma günü 1818 dolara kadar gerileyerek son 2.5 ayın en düşük seviyesini test etti. Dip seviyeyi gördükten sonra toparlanma gösteren ons altın haftayı 1841 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN GEÇEN HAFTA 1103 LİRAYI GÖRDÜ

Geçtiğimiz haftaya 1128 liradan başlayan gram altın salı günü ons altında görülen düşüşün etkisiyle birlikte aşağı yönlü hareket etti. Cuma günü 1103 liraya kadar gerileyen gram altın yaklaşık 2.5 ayın en düşük seviyesine indi. Gram altın en son 5 Ocak tarihinde 1101 lirayı görmüştü.

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Dip seviyeyi gördükten sonra hafif toparlanan gram altın cuma gününü 1117 liradan kapattı.

YENİ HAFTADA ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Yeni haftanın ilk işlem gününe 1841 dolardan başlayan ons altın 1837 dolara kadar geriledikten sonra 1841 dolardan kapandı.

Bugün 1841 dolardan açılan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre hafif yükselerek 1842 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1831 dolar, en yüksek ise 1843 dolar seviyeleri test edildi.

Geçtiğimiz güne 1115 liradan başlayan gram altın 1113 lirayı gördükten sonra 1116 liradan kapandı.

Haftanın ikinci işlem gününe 1116 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre hafif yükselerek 1118 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1110 lira, en yüksek ise 1125 lira seviyeleri görüldü.