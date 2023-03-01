Altın fiyatları ne kadar oldu?

ABD’den gelen son ekonomik verilerin enflasyonda artışa işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarına devam edeceği beklentisi kuvvetlendi.

Geçen hafta çarşamba günü Fed toplantı tutanaklarında üyelerin enflasyon yüzde 2 hedefine dönene kadar faiz artışlarına devam edeceğine yönelik görüş bildirmesiyle altın fiyatları baskı altında kalmıştı.

Geçtiğimiz cuma günü ise ABD’de çekirdek kişisel tüketim giderleri verisinin beklentilerin üzerinde artarak enflasyonda yükselişe işaret etmesiyle birlikte altın piyasasında sert düşüş görülmüştü.

ALTIN FİYATLARI 2023’ÜN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDEN TOPARLANDI

Ons altın geçen hafta cuma günü 1809 dolara kadar gerilerken gram altın 1098 lira seviyesini test etmişti. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise altın fiyatları 2023 yılının dip seviyesini test etti.

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Ons altın pazartesi günü 1806 dolara kadar gerilerken gram altın 1094 lira seviyesini test etti. Dip seviyeyi gördükten sonra altın fiyatları yükselişe geçti.

Geçtiğimiz güne 1817 dolardan başlayan ons altın 1831 dolara kadar yükseldikten sonra 1826 dolardan kapandı.

Bugüne 1826 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1838 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1823 dolar, en yüksek ise 1841 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN 1110 LİRAYI AŞTI

Dün 1103 liradan açılan gram altın 1111 liraya kadar yükseldikten sonra 1109 liradan kapandı.

Haftanın üçüncü işlem gününe 1109 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1116 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1105 lira, en yüksek ise 1118 lira seviyeleri test edildi.