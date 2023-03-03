Altın fiyatları ne kadar oldu?

Geçen hafta cuma günü ABD’de çekirdek kişisel tüketim giderlerinin beklentilerin üzerinde gelmesi enflasyonda artışa işaret etti.

ABD’de son gelen verilerin enflasyonda yükselişe işaret etmesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarına devam edeceği beklentilerini kuvvetlendirdi. Bu durum altın fiyatlarında sert düşüşü beraberinde getirdi.

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ALTIN HAFTANIN İLK İŞLEM GÜNÜNDE DİP SEVİYEYİ GÖRDÜ

Haftaya 1811 dolardan başlayan ons altın 1806 dolara kadar geriledi. 1098 liradan açılan gram altın 1094 liraya kadar inerek 2023 yılının en düşük seviyesini gördü. Dip seviyeyi test ettikten sonra altın fiyatları hafta genelinde toparlanma gösterdi.

PİYASADA BUGÜN SON DURUM NE?

Ons altın şu dakikalarda 1843 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1835 dolar, en yüksek ise 1849 dolar seviyeleri görüldü.

Haftanın son gününde gram altın ise 1122 liradan işlem görüyor.