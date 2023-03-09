Altın fiyatları ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasaları Fed’den gelen faiz politikasına ilişkin mesajlarla şekillenmeye devam ediyor. ABD’de enflasyon rakamlarının Fed’in belirlediği yüzde 2 seviyesinin oldukça üzerinde bulunması agresif faiz politikasının devam edebileceğini gösteriyor.

ABD’de son açıklanan enflasyon rakamı yıllık bazda düşüş eğilimini sürdürse de piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti. Fed’in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği kişisel çekirdek tüketim giderleri verisinin de beklentilerin üzerinde artması Fed’in faiz artışlarına devam edeceği beklentilerini kuvvetlendirmişti.

‘FAİZ ORANLARI BEKLENENDEN DAHA YÜKSEK OLABİLİR’

Nitekim Fed Başkanı Jerome Powell, salı günü başlayan ve çarşamba günü de devam eden ABD Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı sunumda önemli açıklamalarda bulundu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Powell salı günü yaptığı konuşmasında faiz oranlarının beklenenden daha yüksek olması gerekebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Powell yüzde 2 hedefine bağlı kalmanın gerçekten önemli olduğunu düşündüklerini ifade etti.

ALTIN FİYATLARI SALI GÜNÜ SERT DÜŞTÜ

Kritik gelişme sonrasında ons altın salı günü 1812 dolara kadar gerilerken, gram altın 1102 lirayı test etmişti.

POWELL’DAN FAİZ KONUSUNDA KARAMSAR MESAJ

Öte yandan çarşamba günü yaptığı konuşmasında Powell mart ayı toplantısında neredeyse kesin olan faiz artışının ne ölçüde olacağı konusunda henüz bir karar vermediklerini söyledi.

Powell’ın faiz artışı konusunda karamsar mesajı sonrasında ons altın dün 1820 dolar seviyelerinden düşüşe geçti. Ons altın günü 1813 dolardan kapattı.

Dün kritik gelişme öncesinde 1108 lira civarında hareket eden gram altın ise 1104 liradan günü tamamladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 1813 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yatay seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1811 dolar, en yüksek ise 1816 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 1104 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif yükselerek 1105 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1102 lira, en yüksek ise 1106 lira seviyeleri test edildi.