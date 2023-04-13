Altın fiyatları ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarının gözü kulağı ABD’den gelen enflasyon rakamlarındaydı. Fed’in faiz politikasını belirleyecek en önemli veri olan enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında altın piyasasında sert hareketler görüldü.

ABD’de mart ayında enflasyon yıllık bazda üst üste 9. ayda da düşüş kaydetti. Yıllık enflasyon piyasa beklentilerinin altında yüzde 5 seviyesinde açıklandı. Piyasalarda beklenti enflasyonun yüzde 5.1 oranında gelmesi yönündeydi.

ABD’de aylık bazda enflasyon yüzde 0.1 ile beklentilerin altında gelirken, çekirdek enflasyon yüzde 5.6 olarak açıklandı.

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ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin altında kalması sonrası ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mayıs ayındaki toplantıda politika faizini artırmayabileceği ihtimali güçlendi. Bu gelişme piyasalarda olumlu karşılandı ve altın fiyatlarında kısa süreli sert yükselişler görüldü.

ONS ALTIN 2028 DOLARI GÖRDÜ

Geçtiğimiz güne 2003 dolardan başlayan ons altın ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dolar endeksindeki düşüşe bağlı olarak yükselişe geçti. 2028 doları gören ons altın günü 2014 dolardan kapattı.

GRAM ALTINDA YENİ ZİRVE

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altındaki sert yükselişin etkisiyle birlikte rekor kırdı. Geçtiğimiz güne 1242 liradan başlayan gram altın 1259 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Gram altın günü 1250 liradan tamamladı.

FED TUTANAKLARINDA ÜYELER FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİNİ AZALTTI

Öte yanda geçtiğimiz günün bir diğer önemli gelişmesi ise Fed’in mart ayındaki toplantısına dair tutanaklarıydı. Fed toplantı tutanaklarında geçen ay bir dizi banka iflasının piyasaları alt üst etmesinin ardından yetkililerin bu yılki faiz artırımlarına ilişkin beklentilerini azalttığı bilgisi yer aldı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 2014 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2022 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2014 dolar, en yüksek ise 2023 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1251 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1257 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1249 lira, en yüksek ise 1259 lira seviyeleri test edildi.