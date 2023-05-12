Altın fiyatları ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrasında geçen hafta altın fiyatları rekor seviyelere yükselmişti. Ons altın 2078 doları görürken, gram altın 1302 lirayı aşmıştı.

Geçen hafta cuma günü ise altın fiyatları ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde artması sonrasında düşüş göstermişti.

ABD'DE ENFLASYON 2 YILIN DİBİNDE

Yeni haftada ise en önemli gelişme ABD enflasyon verisiydi. Çarşamba günü açıklanan kritik veri sonrası altın fiyatları hareketlendi. ABD’de yıllık tüketici fiyatları yüzde 5 olan piyasa beklentilerinin altında yüzde 4.9 olarak açıklandı.

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Bir önceki ay yıllık enflasyon yüzde 5 seviyesinde gerçekleşmişti.

Çarşamba günü 2034 dolardan açılan ons altın ABD enflasyon verisi sonrası kısa süre içerisinde 2048 dolara kadar yükseldi. Gün içi zirveyi gördükten sonra düşüşe geçen ons altın 2030 dolardan kapandı. 1286 liraya kadar yükselen gram altın ise günü 1275 liradan tamamladı.

ALTIN FİYATLARINDA BASKI SÜRÜYOR

Dün ons ve gram altındaki düşüş devam etti. Ons altın 2011 dolara kadar gerilerken, gram altın 1264 lira seviyesini test etti.

Haftanın son işlem gününe 2015 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2010 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2005 dolar, en yüksek ise 2017 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1266 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda düşüş göstererek 1265 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1258 lira, en yüksek ise 1278 lira seviyeleri test edildi.