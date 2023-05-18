Altın fiyatları ne kadar oldu?

ABD hazinesinin borçlanma limitine yönelik görüşmelerdeki belirsizlikler piyasalardaki fiyatlamaları etkiliyor. Son gelişmeler ise ABD borç limiti görüşmelerinde anlaşma sağlanabileceğine yönelik beklentileri kuvvetlendirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy çarşamba akşamı katıldığı teknik personel toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bu hafta anlaşmaya varılmasının “yapılabilir” olduğunu söyledi.

BIDEN: TEMERRÜDE DÜŞMEYECEĞİMİZ KONUSUNDA EMİNİM

ABD Başkanı Joe Biden, dün Kongre liderleriyle borç limiti konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, ABD temerrüde düşmeden bir anlaşmaya varacaklarından emin olduğunu bildirdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Altın piyasasında son günlerde görülen düşüş yatırımcıların dikkatini çekiyor. Özellikle doların küresel çapta güçlenmesi değerli metal altın üzerinde baskı oluşturuyor.

ONS ALTIN 1980 DOLARIN ALTINA SARKTI

Geçtiğimiz güne 1988 dolardan başlayan ons altın 1975 dolara kadar geriledikten sonra 1981 dolardan kapandı.

GRAM ALTIN DÜN 1254 LİRAYI GÖRDÜ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altındaki hareketlenmelerden etkileniyor. Dün 1261 liradan açılan gram altın 1254 liraya kadar geriledikten sonra günü 1259 liradan kapattı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 1981 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda düşüş göstererek 1975 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1972 dolar, en yüksek ise 1986 dolar seviyeleri görüldü.

Bugün 1258 liradan açılan gram altın şu dakikalarda düşüş kaydederek 1256 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1251 lira, en yüksek ise 1262 lira seviyeleri test edildi.