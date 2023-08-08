Altın fiyatları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta ortasında ABD’de açıklanan özel sektör istihdamı verisinin beklentilerin çok üzerinde artmasının ardından altın fiyatlarında sert düşüş görülmüştü.

Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdamın beklentilerin altında kalmasıyla birlikte piyasada yükseliş görülse de altın fiyatları haftayı düşüşle tamamlamıştı.

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ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmış, Fed Başkanı Jerome Powell faiz politikasına ilişkin veri odaklı olacaklarını söylemişti. Bu sebeple ABD’de açıklanan her bir veri Fed’in ileriye dönük projeksiyonlarına ilişkin sinyaller veriyor.

ALTINDA BASKI SÜRÜYOR

Geçtiğimiz güne 1942 dolardan başlayan ons altın 1931 dolara kadar geriledikten sonra 1936 dolardan kapandı.

Haftanın ikinci işlem gününe 1936 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 1935 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1930 dolar, en yüksek ise 1938 dolar seviyeleri görüldü.

Dün 1683 liradan açılan gram altın 1676 liraya kadar geriledikten sonra 1678 liradan kapandı.

Bugüne 1679 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1680 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1673 lira, en yüksek ise 1694 lira seviyeleri test edildi.