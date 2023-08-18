Altın fiyatları ne kadar oldu?

Çarşamba günü yayınlanan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) temmuz ayı faiz kararına ilişkin toplantı tutanaklarının ardından altın fiyatlarında sert düşüş görülmüştü.

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Fed’in faiz kararına ilişkin katılımcıların görüş ayrılığına vardığı gözlenirken, tutanaklarda bazı üyelerin ABD’de enflasyonun halen çok yüksek seviyede olduğu ve faizlerin daha fazla artırılması gerektiğini söylediği belirtildi. Fed üyelerinin ilave faiz artışına ilişkin açıklamaları sonrası ons altında sert kayıplar görüldü.

ONS ALTIN 5 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Geçtiğimiz güne 1891 dolardan başlayan ons altın 1885 dolara kadar gerileyerek 5 ayın en düşük seviyesini gördü. Ons altın günü 1889 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN DA BASKI ALTINDA

Dün 1644 liradan açılan gram altın 1642 liraya kadar geriledikten sonra hafif toparlanma gösterdi. Gram altın günü 1645 liradan tamamladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın son işlem gününe 1889 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif yükselerek 1892 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1889 dolar, en yüksek ise 1895 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1645 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1649 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1643 lira, en yüksek ise 1657 lira seviyeleri test edildi.