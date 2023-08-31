Altın fiyatları ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün ABD’de açıklanan özel sektör istihdamı ve ikinci çeyreklik döneme ilişkin büyüme tahmini piyasaları hareketlendirdi.

2 KRİTİK ABD VERİSİ SONRASI ALTIN YÜKSELDİ

ABD’de özel sektör istihdamı beklentilerin altında artarken, ikinci çeyrek büyüme tahmini ise düşüş gösterdi. Kritik iki veri sonrası ons altında sert yükselişler görüldü.

ONS ALTIN 1950 DOLARA DAYANDI

Geçtiğimiz güne 1937 dolardan başlayan ons altın ABD verileri sonrası 1949 dolara kadar yükseldi. Ons altın günü 1942 dolardan kapattı.

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Bugüne 1942 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1946 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1942 dolar, en yüksek ise 1947 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTINDA YÜKSELDİ

Dün 1653 liradan açılan gram altın 1674 lira seviyesine kadar yükseldikten sonra 1666 liradan kapandı.

Haftanın dördüncü işlem gününe 1667 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1671 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1664 lira, en yüksek ise 1674 lira seviyeleri test edildi.