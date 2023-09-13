Altın fiyatları ne kadar oldu?
Ons ve gram altın fiyatı dün öğleden sonra düşüşe geçti. Peki haftanın yeni gününde altın fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...
Piyasalarda yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Piyasaların gözü kulağı bugün açıklanacak ABD enflasyon rakamlarında olacak. ABD enflasyon verisi öncesinde dün altın fiyatlarında düşüşler görüldü.
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Öte yandan ABD Merkez Bankası’nın (Fed), 19-20 Eylül tarihlerinde yapılacak olan faiz kararı da merakla bekleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Bu hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı da yatırımcıların odağında.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?
Haftanın üçüncü işlem gününde ons altın 1911 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1908 dolar, en yüksek ise 1913 dolar seviyeleri görüldü.
Bugün gram altın 1652 liradan işlem görüyor.