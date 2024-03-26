Altın fiyatları ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelen gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Fed geçtiğimiz hafta politika faizini yüzde 5.50 seviyesinde tuttu. Banka faizi 23 yılın zirvesinde bırakırken, bu yıl için 3 faiz indirimi öngörüsünü korudu.

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ABD’de son açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından piyasalarda Fed’in faizi daha uzun süre yüksek tutabileceği fiyatlanıyordu. Fed’in bu yıl 3 faiz indirimi öngörüsünü korumasının ardından altın fiyatları hafta ortasında rekor seviyeleri gördü.

ONS ALTIN GEÇEN HAFTA REKORDAN DÖNDÜ

Ons altın fiyatı perşembe günü 2222 dolar ile rekor kırdıktan sonra geri çekildi. 2157 doları gören ons altın haftayı 2165 dolardan kapattı.

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Yurt içinde ise geçen hafta ons altındaki yükselişe bağlı olarak gram altın fiyatı hızla yükseldi. Perşembe günü 2317 lira ile rekor kıran gram altın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı sonrası döviz kurlarında yaşanan geri çekilmenin etkisiyle birlikte düşüş gösterdi.

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MERKEZ BANKASI’NDAN SÜRPRİZ FAİZ KARARI

TCMB perşembe günü saat 14.00'te politika faizini açıkladı. Banka sürpriz bir şekilde 500 baz puan faiz artırarak politika faizini yüzde 50 seviyesine çıkardı. Karar sonrası döviz kurlarında geri çekilme yaşandı. Gram altın fiyatında aşağı yönlü seyir dikkat çekti.

GRAM ALTIN GEÇEN HAFTA GERİLEDİ

Gram altın fiyatı perşembe günü rekor seviyeden hızla geri çekildi. 2218 lira seviyesine kadar gerileyen gram altın fiyatı haftayı 2225 liradan kapattı.

ALTIN FİYATLARI DÜN YÜKSELDİ

Geçtiğimiz güne 2172 dolardan başlayan ons altın 2174 dolara kadar yükseldikten sonra 2172 dolardan kapandı. Dün 2228 liradan açılan gram altın 2254 lirayı gördükten sonra 2241 dolardan günü tamamladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ikinci işlem gününe 2172 dolardan başlayan ons altın şu sıralarda yatay seyrederek 2173 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2167 dolar, en yüksek ise 2174 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2244 liradan başlayan gram altın şu sıralarda yükselerek 2247 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2241 lira, en yüksek ise 2249 lira seviyeleri test edildi.