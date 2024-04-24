Altın fiyatları ne kadar oldu?

İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmaların bölgede jeopolitik riskleri körüklemesiyle birlikte geçtiğimiz hafta cuma günü altın fiyatları tarihi rekor seviyeleri test ettikten sonra gerilemişti. Ons altın 2417 doları görürken, gram altın 2552 lira ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

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Yeni haftanın ilk iki işlem gününde ise altın fiyatlarındaki sert düşüş dikkat çekti. İsrail, İran çatışmalarının daha fazla şiddetlenmemesi ve bölgede tansiyonun düşmesiyle birlikte güvenli liman altında sert satışlar görüldü.

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Salı günü ons altın 2291 dolar seviyesine kadar gerilerken, gram altın 2401 lirayı gördü.

GRAM VE ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?

İlk iki günlük sert düşüşün ardından altın fiyatları bugün daha sakin bir seyir izliyor. Güne 2322 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda 2318 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2315 dolar, en yüksek ise 2331 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2430 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 2424 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2422 lira, en yüksek ise 2442 lira seviyesi test edildi.