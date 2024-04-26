Altın fiyatları ne kadar oldu?

İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmaların bölgede jeopolitik riskleri körüklemesiyle birlikte geçtiğimiz hafta cuma günü altın fiyatları tarihi rekor seviyeleri test ettikten sonra gerilemişti. Ons altın 2417 doları görürken, gram altın 2552 lira ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

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Yeni haftanın ilk üç işlem gününde ise altın fiyatlarındaki düşüş dikkat çekti. İsrail, İran çatışmalarının daha fazla şiddetlenmemesi ve bölgede tansiyonun düşmesiyle birlikte güvenli liman altında sert satışlar görüldü.

PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın son gününde ons altın 2342 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2326 dolar en yüksek ise 2352 dolar seviyeleri test edildi.

Gram altın ise şu dakikalarda yükselerek 2441 liradan işlem görüyor.