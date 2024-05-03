Altın fiyatları ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarının gözü kulağı Fed faiz kararındaydı. Fed beklentiler dahilinde politika faizini sabit tuttu. Böylelikle Fed faiz oranını 20 yılın en yüksek seviyesinde bıraktı.

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POWELL’DAN FAİZ MESAJI

Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell basın toplantısında, “Bu yıl şu ana kadar veriler bize özellikle faiz indirimlerinin uygun olduğuna dair daha fazla güven vermedi. Enflasyon verileri beklentilerin üzerinde geldi. Bu tür bir güvenin kazanılması muhtemelen daha önce beklenenden daha uzun sürecek” dedi.

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Powell, Fed’in bir sonraki hamlesinin faizi artırma olmasının pek olası olmadığını belirterek, Fed üyelerinin politikanın enflasyonu %2’lik hedefine indirecek kadar sıkı olmadığına dair ikna edici kanıtlar görmeleri gerektiğini söyledi ve “Bu sonuca varmayı destekleyen kanıtlar görmüyoruz” diye ekledi.

ALTIN FİYATLARI DÜN GERİLEDİ

Fed faiz kararı sonrası çarşamba günü altın fiyatları yükselse de perşembe günü kazançlarını geri verdi. Dün ons altın 2303 dolardan kapanırken gram altın günü 2396 liradan tamamladı.

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BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın son işlem gününe 2303 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2296 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2277 dolar, en yüksek ise 2320 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2397 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 2386 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2368 lira, en yüksek ise 2413 lira seviyeleri test edildi.