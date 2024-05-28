Altın fiyatları ne kadar oldu?

ABD’de açıklanan ekonomik verilerin güçlü gelmesiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz indirimine eylül yerine kasım ayında başlayacağına ilişkin beklentiler kuvvetlendi. Bu gelişme altın fiyatlarının geçtiğimiz hafta sert düşüş göstermesine yol açtı.

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ALTIN FİYATLARI YENİ HAFTANIN İLK İŞLEM GÜNÜNDE YÜKSELDİ

Ons altın geçen hafta pazartesi günü 2450 dolar ile tarihi rekor kırdıktan sonra sert düşüş göstermişti. Altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde yükseldi.

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Geçtiğimiz gün 2334 dolardan başlayan ons altın 2358 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra günü 2351 dolardan kapattı. Dün 2446 lira seviyesine kadar yükselen gram altın 2429 liradan kapandı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ikinci işlem gününe 2351 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 2352 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2340 dolar, en yüksek ise 2364 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2429 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2434 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2417 lira, en yüksek ise 2446 lira seviyeleri test edildi.