Altın fiyatları ne kadar oldu?

Yeni haftanın ilk iki işlem gününde yükseliş gösteren altın fiyatları geçtiğimiz gün yönünü aşağı çevirdi. Ons altın 2334 dolara kadar gerilerken gram altın 2416 lirayı test etti. Bugün sabah saatlerinde düşüş gösteren altın fiyatları akşamüzeri toparlanmaya başladı.

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Fed’in enflasyon göstergesi açısından yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim giderleri verisi yarın açıklanacak. Enflasyonun seyri açısından önemli ipuçları verecek olan kritik veri sonrası Fed beklentileri değişebilir.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 2337 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2344 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2322 dolar, en yüksek ise 2346 dolar seviyeleri test edildi.

Güne 2423 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2431 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2408 lira, en yüksek ise 2433 lira seviyeleri görüldü.