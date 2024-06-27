Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında son haftalarda sert hareketler dikkat çekiyor. Geçen hafta cuma günü sert düşüş gösterdikten sonra pazartesi günü yükselen altın fiyatları salı ve çarşamba günleri yeniden aşağı yönlü seyretti. Özellikle dün piyasada görülen aşağı yönlü hareketler dikkat çekti.

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FED BAŞKAN YARDIMCISI COOK’TAN FAİZ İNDİRİMİ YORUMU

Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinden gelen mesajlar da piyasaların odağındaydı. Fed Başkan Yardımcısı Lisa Cook, ekonominin performansının beklentilerini karşılaması halinde Fed'in indirime gitme yolunda olduğunu söyledi, ancak Fed'in ne zaman harekete geçebileceğini söylemekten kaçındı.

ALTIN FİYATLARI DÜN SERT DÜŞTÜ

Geçtiğimiz güne 2319 dolardan başlayan ons altın 2293 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra günü 2298 dolardan kapattı. Özellikle dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde yaşanan yükseliş ons altın üzerinde baskı yarattı.

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Dün 2456 liradan açılan gram altın 2423 liraya kadar geriledikten sonra günü 2424 liradan kapattı.

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BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 2298 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2324 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2296 dolar, en yüksek ise 2325 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2428 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2458 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2423 lira, en yüksek ise 2458 lira seviyeleri test edildi.